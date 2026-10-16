В Башкирии на портале госуслуг запустили новые сервисы по получению жилья

— Наше приоритетное направление — перевод услуг в электронный формат. Это комплексная большая работа, которая позволит гражданам решать свои проблемы, не выходя из дома. Сейчас уже 98 процентов заявлений по массовым услугам поступают в электронном виде, — отметил министр цифрового развития госуправления Геннадий Разумикин.

Новая услуга для многодетных подразумевает не только включение в список, но и выдачу дубликата сертификата, оплату по нему жилого помещения и замену сертификата. Все услуги предоставляются бесплатно.