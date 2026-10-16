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Общество
16 Октября , 12:52

В Башкирии более 170 тысяч предпринимателей прошли оценку деловой репутации

В республике завершен очередной этап внедрения национального стандарта оценки деловой репутации бизнеса — ЭКГ-рейтинга.

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В Башкирии более 170 тысяч предпринимателей прошли оценку деловой репутацииВ Башкирии более 170 тысяч предпринимателей прошли оценку деловой репутации
В Башкирии более 170 тысяч предпринимателей прошли оценку деловой репутации

По данным на сентябрь 2026 года, комплексную проверку прошли уже более 170 тысяч предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Система оценивает компании по трем направлениям: экология, работа с кадрами и взаимодействие с государством. Это помогает бизнесу становиться устойчивее, а среде в регионе — безопаснее и комфортнее.

— Принятый закон и утвержденный порядок присвоения статуса ответственного предпринимателя создают понятные и прозрачные правила для бизнеса, — прокомментировал заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. — Важно, что участие является исключительно добровольным и не требует от предпринимателей дополнительной отчетности. Оценка формируется на основе данных государственных органов, а анкетирование на сайте экг-рейтинг.рф является добровольным этапом. Новый статус станет для бизнеса признанием его социальной и экологической ответственности и ориентиром для совершенствования собственных практик.

Чтобы получить статус, достаточно подать заявление в министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ. Заявитель будет включен в специальный реестр, если наберет минимальный проходной балл.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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