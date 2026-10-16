Кадровый центр Башкирии вышел в финал всероссийского конкурса в трёх номинациях

Башкирия отличилась сразу в трех номинациях. Лучшим специалистом по работе с молодежью признана Анна Митусова из Дуванского района. В номинации «Лучшая клиентская служба 1-го уровня» в финал вышел кадровый центр Белорецка. Также лучшей признана реализуемая в республике практика по работе с участниками СВО и членами их семей.

Всего на федеральный этап поступило 258 заявок из 68 регионов России. Участники представили эффективные решения в сфере занятости, которые могут быть полезны коллегам из других регионов.