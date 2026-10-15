В Башкирии вырос спрос на первичное жильё

По итогам трех кварталов 2026 года в Башкирии зарегистрировано 14 062 договора участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщает пресс-служба правительства РБ. Это на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Все заявления на регистрацию ДДУ подаются в электронном виде, что свидетельствует о высоком уровне цифровизации, отметили в Росреестре РБ.

— Росреестр Башкортостана отмечает в текущем году стабильную положительную динамику по количеству регистраций договоров долевого участия, — подчеркнул руководитель ведомства Петр Клец. — Мы продолжаем системную работу по поддержке как граждан, так и застройщиков, планомерно сокращая сроки оказания услуг и снижая административные барьеры в строительной отрасли. В настоящее время электронные договоры регистрируются ведомством в течение одного рабочего дня, если отсутствуют установленные законом основания для приостановления учетно-регистрационных действий.

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