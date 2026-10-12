Житель Нефтекамска потратил 17 тысяч рублей с чужой банковской карты

Нашедший банковскую карту злоумышленник решил воспользоваться ею на полную катушку. Он покупал алкоголь и продукты в магазинах Нефтекамска и Краснокамского района, потратив более 17 тысяч рублей. Может быть, «праздник» продолжался бы и дальше, но владелец карты догадался ее заблокировать.

Оперативники по списку покупок установили адреса магазинов, где списывались средства, опросили сотрудников и посетителей, посмотрели записи с камер видеонаблюдения. В итоге злоумышленник, неоднократно судимый за кражи 36-летний местный житель, был задержан. Ущерб потерпевшему он до сих пор не возместил.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».