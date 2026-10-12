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Общество
12 Октября , 07:48

В Башкирии в реку Быстрый Танып выпустят 6 тысяч мальков стерляди

Рыбовосстановительные мероприятия администрацию Балтачевского района обязал провести суд по иску природоохранной прокуратуры, сообщили в прокуратуре РБ.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Как установила Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, в прошлом году завершилось строительство подъездной автодороги к деревне Кузеево. Во время работ на биоресурсы реки Быстрый Танып оказывалось негативное воздействие.

Проект предусматривал выпуск в реку молоди стерляди в количестве 6 тысяч штук, однако это мероприятие проведено не было.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском, потребовав провести эту работу. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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