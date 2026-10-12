В Башкирии в реку Быстрый Танып выпустят 6 тысяч мальков стерляди

Как установила Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, в прошлом году завершилось строительство подъездной автодороги к деревне Кузеево. Во время работ на биоресурсы реки Быстрый Танып оказывалось негативное воздействие.

Проект предусматривал выпуск в реку молоди стерляди в количестве 6 тысяч штук, однако это мероприятие проведено не было.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском, потребовав провести эту работу. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.