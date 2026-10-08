В Москве пройдёт традиционная встреча первокурсников из Башкирии

Эта инициатива уже стала ежегодной. Ее главная цель — помочь вчерашним школьникам, переехавшим в столицу для учебы, быстрее освоиться в новом городе, познакомиться с земляками и найти друзей. Кроме того, первокурсники узнают о деятельности башкирского студенческого сообщества «БашСтьюдентс» и возможностях участия в различных проектах.

Мероприятие примет Полномочное представительство Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации по адресу: Москва, ул. Доброслободская, 6с2, станция метро «Бауманская». Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по этой ссылке. При посещении нужно иметь при себе паспорт.

Кстати, в этом году подобные встречи первокурсников из Башкирии пройдут также в Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге. Организатором выступает Ассоциация студентов и аспирантов РБ. Мероприятие проводится при поддержке Полномочного представительства РБ при президенте РФ и Фонда грантов главы Республики Башкортостан. Проект реализуется в рамках «Башкирского молодежного движения „БашСтьюдентс“».

Фото: пресс-служба Ассоциации студентов и аспирантов Республики Башкортостан.