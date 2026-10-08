В Башкирии назвали самые «социальные» предприятия

— В этом году конкурс проходит по 16 номинациям: за создание рабочих мест, сокращение травматизма, развитие кадрового потенциала, формирование здорового образа жизни, социальное партнерство, трудоустройство людей с инвалидностью, лучшие условия работникам с семейными обязанностями и другим. Он стимулирует работодателей обучать сотрудников, создавать комфортные условия труда, вести активную корпоративную политику, — отметил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

По словам председателя Федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко, на конкурс было подано 94 заявки от 62 организаций. Для сравнения, год назад было 60 заявок от 28 компаний.

В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» победителем признана компания «Изостер», а в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» — производственное отделение «Центральные электрические сети» компании «Башкирские распределительные электрические сети». За лучшие условия для работников с семейными обязанностями, а также за трудоустройство инвалидов отмечен филиал АНК «Башнефть» — «Башнефть-УНПЗ».

Победители регионального этапа конкурса включены в реестр социально ответственных работодателей республики. Сейчас в этом списке 90 организаций.