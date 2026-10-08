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Общество
8 Октября , 04:28

В Башкирии изменится график работы почтовых отделений

Как будут работать почтовые отделения в День Республики, сообщили в пресс-службе УФПС РБ Почты России.

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Пресс-служба УФПС РБ Почты России.Пресс-служба УФПС РБ Почты России.
Фото:Пресс-служба УФПС РБ Почты России.

11 октября будет выходным днем для всех отделений Почты России в республике, за исключением тех, где выдают заказы с маркетплейсов. Последние будут работать в обычном режиме. 12 октября почтовые отделения начнут принимать посетителей по обычному расписанию.

В День Республики почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с отделением Социального фонда по РБ.

Добавим, что некоторые почтовые отделения могут работать по другому графику. Уточнить расписание работы и найти ближайший открытый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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