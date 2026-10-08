Общественный проект помог молодёжи Кумертау укрепить репродуктивное здоровье

Организаторами мероприятий выступили Общественная палата РБ и АНО «Матери РБ» при поддержке регионального министерства здравоохранения и администрации Кумертауского городского округа. Инициатива охватила тысячи молодых жителей региона, рассказали в пресс-службе ОП РБ.

Главная задача проекта — повысить информированность подростков и молодежи по вопросам репродуктивного здоровья, привить здоровые жизненные привычки, обеспечить раннее выявление нарушений, а также укрепить межведомственное взаимодействие в этой сфере.

В Кумертау на площадках Горного и Педагогического колледжей, Центра детского творчества и школы № 3 состоялись лектории. Ведущие специалисты — гинекологи, эндокринолог, урологи и психологи — рассказали о правильном питании, здоровом образе жизни и репродуктивном здоровье. Врачи также проводили индивидуальные консультации, помогая молодым людям выявить возможные проблемы и наметить пути их решения. Особый акцент был сделан на вовлечении родителей и педагогов.

По итогам проекта более тысячи молодых людей получили ценные знания и рекомендации, а свыше 200 юношей и девушек прошли медицинские осмотры. Это подтвердило эффективность «Заботы о будущем» в повышении осведомленности и укреплении здоровья подрастающего поколения. Проект стал ярким примером успешного межведомственного сотрудничества и вкладом в здоровое будущее республики.

«Проект сочетает возможность получить теоретические знания и практические советы на приеме у специалистов. Он призван помочь ответить на самые важные вопросы, волнующие наших детей», — отметила председатель комиссии Общественной палаты РБ по здравоохранению, председатель наблюдательного совета АНО «Матери Республики Башкортостан» Диана Фарахова.

«Вопрос репродуктивного здоровья молодого поколения напрямую связан с нашей демографией, — считает один из спикеров мероприятия, исполнительный директор АНО «Матери РБ» Эльвира Галимова. — Будущая демографическая ситуация в республике и в стране во многом зависит от того, насколько ответственно сегодняшние дети и подростки будут относиться к своему половому поведению. И мы, взрослые, обязаны помочь им сориентироваться в этой теме».

Фото: пресс-служба ОП РБ.