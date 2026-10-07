В Уфе ветеранам СВО вручили кресло-коляску и адаптивную одежду

В церемонии приняли участие член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Гульнур Кульсарина и главный федеральный инспектор по РБ полномочного представителя президента России в ПФО Александр Окатьев.

«Мы всегда ставим ветеранов в центр особого внимания. Наша цель — обеспечить им достойную жизнь и дать возможность жить полноценно, не будучи скованными физическими ограничениями. Технические средства помогают бойцам вести активный образ жизни, заниматься спортом, работать и даже продолжать службу. Но самое главное — они дают им чувство, что о них не забыли», — подчеркнула Гульнур Кульсарина.

Кресло-коляску с дополнительными функциями получил Данил Кувандыков из Зилаирского района. На ней можно с комфортом передвигаться вне квартиры, преодолевать лестницы и другие препятствия. На одном заряде батареи коляска способна проехать 40 километров.

Данил Кувандыков заключил контракт с минобороны в августе 2024 года. В декабре под городом Селидово в ДНР получил тяжелое ранение. Осколки сброшенной с дрона бомбы прошили тело, особенно пострадали ноги. Он перебинтовал себя, пролежал неделю, прополз семь километров и все же добрался до своих. Из-за ранения сильно ухудшилось зрение, ноги пришлось ампутировать. Данил награжден медалью «За отвагу».

«Для меня получение такого кресла — большая радость. Это значит, мне будет легче перемещаться, не беспокоить никого. Благодарю госфонд за такую поддержку», — отметил Данил Кувандыков.

Комплекты адаптивной одежды получили Марсель Камалдинов из Аскинского района, Радик Чернов из Бакалинского и Алик Карачурин из Благоварского района.

Марсель Камалтдинов был мобилизован в сентябре 2022 года, стал оператором БПЛА. В боях получил тяжелое ранение. Удостоен медали «За участие в СВО» и знака «За ратную доблесть». Он ведет активную жизнь: участвует в культурных мероприятиях, занимается патриотическим воспитанием.

Радик Чернов на передовой с ноября 2023 года. Принимал участие в боях в Запорожской области в должности гранатометчика и получил тяжелое ранение. Он неоднократный победитель соревнований по армрестлингу. Проводит уроки мужества в школе, выступает на районных мероприятиях.

Алик Карачурин подписал контракт в июне 2024 года. В составе штурмовой бригады прошел через горнило боев в Луганской области. Был ранен, но остался в строю. Во время выполнения задач в Курской области получил тяжелую минно-взрывную травму, следствием которой стала ампутация конечности. За проявленный героизм награжден орденом Святого Георгия. Он частый гость на районных мероприятиях, наставник для школьников, активный участник проектов по сохранению памяти о героях СВО.

Ряду военнослужащих ЧВК вручены удостоверения ветерана боевых действий, а социальным координаторам — почетные грамоты фонда.