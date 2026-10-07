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Общество
7 Октября , 04:44

В Башкирии стартует программа «СВОй бизнес»

Программа адресована ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, сообщили в штабе общественной поддержки «Единой России».

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Образовательный проект реализует партия «Единая Россия» совместно с «Опорой России», Корпорацией МСП и фондом «Защитники Отечества» при поддержке правительства республики. Стартует он 19 октября.

Главная цель программы «СВОй бизнес» — дать участникам практические знания и профессиональную поддержку, чтобы они могли открыть свое дело. В программе лекции экспертов, консультации с наставниками, пошаговая подготовка к запуску бизнеса, информирование о мерах поддержки.

Подать заявку на участие в программе можно на цифровой платформе МСП: https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/SVOy_business/. Вопросы можно задать по телефонам: +7 919 616-79-13, +7 987 09-08-415.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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