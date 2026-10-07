В Башкирии началась «Неделя без турникетов»

Помимо экскурсий, ребят ждут тематические уроки, встречи с представителями компаний, молодыми специалистами и ветеранами труда, мастер-классы.

— Сегодня завод — это не только станки, но и робототехника, цифровые двойники, аддитивные технологии. Мы хотим показать, что работа на производстве — это престижно, интересно, она открывает отличные перспективы для профессионального роста. Наша задача — помочь юношам и девушкам сделать осознанный выбор профессии, которая будет востребована, — отметил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

В акции примут участие Кумертауское авиационное производственное предприятие, пожарно‑спасательные части ГУ МЧС по РБ, отделения МВД, районные ветеринарные станции. Выстроить маршрут помогут специалисты Кадрового центра «Работа России».