Профсоюз медиков Башкирии отметил Всемирный день действий

В Доме профсоюзов в Уфе накануне чествовали организации, которые добились лучших результатов в развитии социального партнерства. Среди них — медицинские учреждения республики.

В республиканском межотраслевом конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2025 года второе место заняла Туймазинская ЦРБ, третье — Чекмагушевская ЦРБ.

Для Туймазинской больницы это результат ежедневной совместной работы администрации и профсоюза. Здесь трудятся около двух тысяч человек. Сейчас стороны ведут переговоры по новому коллективному договору, и одна из принципиальных задач профсоюза — сохранить уже действующие гарантии.

— Для нас важно, чтобы коллективный договор не был формальным документом. Это реальные гарантии для работников, которые должны выполняться на практике. Одна из таких гарантий — дополнительные 14 дней отпуска для сотрудников, занятых во вредных условиях труда класса 3.2. Ею пользуются примерно две трети коллектива, — отметила председатель профсоюзной организации больницы Наталья Сафиуллина.

Еще один пример эффективного социального партнерства — санаторий «Нур» в Стерлитамаке. Уже третий год подряд учреждение становится победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2026 году санаторий занял призовые места сразу в трех номинациях, связанных с развитием кадрового потенциала, продвижением здорового образа жизни и сокращением производственного травматизма.

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса в этом году также стали санаторий «Толпар» и Республиканский психотерапевтический центр, где действуют дополнительные гарантии для медиков. Так, например, если врач принимает в день более шести пациентов с пограничным состоянием, то ему положен дополнительный отпуск 32 дня и доплата 25%.

— Социальное партнерство — один из самых эффективных способов защиты интересов человека труда, — считает председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. — В здравоохранении Башкортостана этот принцип работает на разных уровнях: через Отраслевое соглашение, участие профсоюза в комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений и, главное, через коллективные договоры непосредственно в организациях.

В честь Всемирного дня действий в больницах проходят встречи с коллективами, обсуждаются коллективные договоры и вопросы сохранения трудовых гарантий. В знак солидарности работники здравоохранения организовали флешмоб под лозунгом акции.

Фото: Республиканский профсоюз работников здравоохранения