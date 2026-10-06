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Общество
6 Октября , 07:55

В Уфе после капремонта открыли отделение регистрации транспорта

О завершении ремонта и открытии отделения технадзора и регистрации автотранспорта, расположенного по адресу Лесотехникума, 92, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

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В Уфе после капремонта открыли отделение регистрации транспортаВ Уфе после капремонта открыли отделение регистрации транспорта
В Уфе после капремонта открыли отделение регистрации транспорта

Общая площадь помещений составляет 289 «квадратов». Вчера, 5 октября, состоялась торжественная церемония открытия, участие в которой приняли представили правоохранительных органов и местной администрации.

В здании полностью обновлены внутренние помещения — заменены напольное и потолочное покрытия, оконные блоки, установлены стеновые панели. Санузлы оборудовали, в том числе для маломобильных граждан, установлены современные пандусы. Кроме того, проведена перепланировка фоей для ожидания, предоставив более комфортные условия для посетителей.

Владимир Севастьянов также отметил увеличение количества окон приема документов, что сократит время ожидания в очереди и повысит пропускную способность отделения.

График приема: со вторника по субботу с 9.00 до 17.00 часов. Справки по телефону: 8 (347) 232-83-54. Выдача документов производится в те же дни с 9.00 до 18.00 часов.

Фотография со страницы «МАХ» Владимира Севстьянова

Автор:Артур СМОЛОВ
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