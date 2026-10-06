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Общество
6 Октября , 06:36

В Башкирии включат сирены и громкоговорители

9 октября по всей России пройдет масштабная проверка систем оповещения населения.

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В Башкирии включат сирены и громкоговорителиВ Башкирии включат сирены и громкоговорители
В Башкирии включат сирены и громкоговорители

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней состоится и в Башкирии, сообщает МЧС региона. В ходе проверки будут запущены электросирены и громкоговорители, а также проведено замещение эфира общедоступных теле- и радиоканалов. Информация появится и в мобильном приложении «МЧС России».

Услышав звук сирены, следует включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

В ведомстве пояснили: комплексные проверки системы оповещения проводятся регулярно на плановой основе, чтобы убедиться в работоспособности всех ее элементов и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск проводился в марте этого года.

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

Иллюстрация: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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