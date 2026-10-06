В Башкирии в честь Дня республики жители села Николо-Берёзовка создали видео

По словам автора поста, над роликом работала команда под руководством режиссера Редика Ганиева. При участии Хуторского казачьего общества «Хутор Камский», ансамбля танца «Тангаур», а также известного солиста-кураиста Иделя Искужина.

Николо-Березовка по праву может называться одним из центров креативных индустрий в Республике Башкортостан. Село с богатейшей историей, старинными купеческими домами и уникальной атмосферой сегодня становится точкой притяжения для творческих людей. Здесь проводятся фестивали, создаются проекты, которые делают этот край узнаваемым далеко за его пределами.

Создатели постарались объединить в одном видео историческую часть села, культуру проживающих здесь народов, традиции казачества и купечества.

— Замечательно, что творческая команда нашего района подготовила настоящий подарок для всех жителей республики: видеоролик в такой значимый момент — в преддверии Дня Республики Башкортостан. Уверен, что таких проектов в рамках мероприятий национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направления «Креативные индустрии», у нас будет больше. Ведь Краснокамский район богат историей, культурой и талантливыми людьми. А когда креативность встречается с любовью к родной земле, всегда получается интересный результат. Как, то самое видео, которое хочется пересматривать и показывать друзьям, — отметил Алексей Горбачев. — Спасибо всей команде за труд и вдохновение, и с наступающим Днем республики!

Напомним, что Николо-Березовка — первое русское поселение на территории Башкортостана, история которого уходит корнями в 16 век. В 1550 году матросы купцов Строгановых, проплывая на судах по реке мимо места, где сейчас находится первый православный на территории республики Троице-Никольский храм, увидели на берегу Камы чудотворную икону Святителя Николая Чудотворца Мирликийского (Березовского). В честь знаменательного события решено было возвести церковь.

Строгановы — выходцы из Новгорода. Эта династия соледобытчиков, основателей крупнейшего торгового дома. Они активно участвовали в присоединении к Русскому государству Сибири, организовали в 1581 году поход казака Ермака Тимофеевича. В средние века река Кама была чуть ли не единственным путем, по которому ходили торговые суда на Урал и в Сибирь. Посередине пути между чусовскими и волжскими городами Строгановым понадобился промежуточный перевалочный пункт. Таким пунктом и стало село Николо-Березовка.

Сегодня это районный центр Краснокамского района Республики Башкортостан, в котором сконцентрированы основные социальные и культурные учреждения, а также памятники старины. В 1994 году здесь был создан историко-культурный центр «Никольский храм», в который вошли 26 историко-культурных объектов. В 2019 году по распоряжению главы РБ Радия Хабирова село Николо-Березовка первым в республике получило почетный статус исторического поселения регионального значения.