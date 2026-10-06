В Башкирии назвали самые насущные проблемы

За прошедшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, в ЦУР Башкирии поступило 4 679 обращений граждан, оставленных в соцсетях. Это на 247 обращений меньше, чем за предыдущую неделю, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В тройку самых острых тем для жителей вошли: ЖКХ (1 266 обращений), дороги (786) и благоустройство (702 сообщения).

Дополнительно в республиканский Ситуационный центр поступило 3 337 звонков, большинство из которых касалось вопросов здравоохранения.

ЦУР взял на контроль все жалобы и направил в работу в муниципалитеты, министерства, ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.