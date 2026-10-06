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Общество
6 Октября , 09:49

В Башкирии матери-героини будут получать миллион рублей проактивно

Нововведение начнет действовать с 1 января 2027 года, сообщает сайт «Объясняем.Башкортостан».

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Сайт «Объясняем.Башкортостан».Сайт «Объясняем.Башкортостан».
Фото:Сайт «Объясняем.Башкортостан».

Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать единовременную выплату в 1 млн рублей автоматически — без подачи заявления и сбора документов.

Как пояснили в минтруде республики, звание «Мать-героиня» является высшей наградой за родительский труд. Его присваивают женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей в социально ответственной семье.

Матери-героини получают не только выплату. Они также могут рассчитывать на внеочередное оказание медицинской помощи, бесплатную путевку в санаторий один раз в год и другие меры поддержки.

Сейчас в республике звания «Мать-героиня» удостоены тринадцать женщин. Награда была возрождена в 2022 году, и первой в республике ее получила Альбина Хайдаршина из села Старобалтачево, мама тринадцати детей.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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