В Башкирии матери-героини будут получать миллион рублей проактивно

Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать единовременную выплату в 1 млн рублей автоматически — без подачи заявления и сбора документов.

Как пояснили в минтруде республики, звание «Мать-героиня» является высшей наградой за родительский труд. Его присваивают женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей в социально ответственной семье.

Матери-героини получают не только выплату. Они также могут рассчитывать на внеочередное оказание медицинской помощи, бесплатную путевку в санаторий один раз в год и другие меры поддержки.

Сейчас в республике звания «Мать-героиня» удостоены тринадцать женщин. Награда была возрождена в 2022 году, и первой в республике ее получила Альбина Хайдаршина из села Старобалтачево, мама тринадцати детей.