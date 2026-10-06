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Общество
6 Октября , 11:29

В Башкирии из тени вывели более 20 тысяч работников

С начала года легализована деятельность 21 тысячи человек, сообщил на заседании правительства и. о. премьер-министра Александр Шельдяев.

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Александр ДАНИЛОВ.Александр ДАНИЛОВ.
Фото:Александр ДАНИЛОВ.

— По числу легализованных граждан республика на втором месте в ПФО, а по количеству проведенных заседаний межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости — на третьей строчке рейтинга, — отметил Александр Шельдяев.

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения Ольги Кабановой, за восемь месяцев из тени выведено на 5 тысяч работников больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за одиннадцать лет официальный статус приобрели 479 тысяч граждан. При этом 90 процентов работников остались на своих рабочих местах. Только в прошлом году в бюджет республики дополнительно поступил 1 млрд рублей.

Неформальная занятость в основном сосредоточена в сфере услуг — 35 процентов, торговле — 15 процентов, обрабатывающих производствах — 14,9 процента, сельском хозяйстве — 12 процентов, ЖКХ — 9 процентов и строительстве — 5,5 процента.

Александр Шельдяев поручил обеспечить достижение планового показателя по легализации — 31 тыс. работников. Межведомственной комиссии будет обеспечен доступ к сведениям о трудовой деятельности и начислении страховых взносов в системе «Digit МЭВ» ГИС электронного правительства республики.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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