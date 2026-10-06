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Общество
6 Октября , 07:14

Радий Хабиров рассказал о приложении для инвесторов

Корпорация развития Башкирии разработала веб-приложение «ИнвестБот».

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Радий Хабиров рассказал о приложении для инвесторовРадий Хабиров рассказал о приложении для инвесторов
Радий Хабиров рассказал о приложении для инвесторов

О мобильном приложении сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. Задача «ИнвестБота» — помочь бизнесу без привлечения специалистов разобраться, каким будет экономический эффект в случае реализации проекта. Система учитывает пожелания пользователя — географическое положение, наличие преференциальных зон, налоговых льгот, готовой инфраструктуры, капитальных строений на участках.

«Мы системно работаем над тем, чтобы инвесторам было комфортно в республике, — прокомментировал руководитель региона. — Один из важных вопросов для тех, кто только собирается открыть свое предприятие или планирует развивать производство, —  выбор площадки. От этого во многом зависит будущий успех».

Подробнее узнать о приложении «ИнвестБот» можно по ссылке.

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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