Радий Хабиров рассказал о приложении для инвесторов

О мобильном приложении сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. Задача «ИнвестБота» — помочь бизнесу без привлечения специалистов разобраться, каким будет экономический эффект в случае реализации проекта. Система учитывает пожелания пользователя — географическое положение, наличие преференциальных зон, налоговых льгот, готовой инфраструктуры, капитальных строений на участках.

«Мы системно работаем над тем, чтобы инвесторам было комфортно в республике, — прокомментировал руководитель региона. — Один из важных вопросов для тех, кто только собирается открыть свое предприятие или планирует развивать производство, — выбор площадки. От этого во многом зависит будущий успех».

Подробнее узнать о приложении «ИнвестБот» можно по ссылке.

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.