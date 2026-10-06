Обновлённый парк имени Ленина в Уфе откроют 9 октября

Представитель подрядной организации заверил, что все работы выполнены в срок. За это время в парке заменили инженерные сети, электричество и водоснабжение, проложили системы видеонаблюдения, высадили большое количество зеленых насаждений и смонтировали современный капельный полив.

При обновлении парка постарались сохранить его историческое наследие. Входная арка воссоздана по историческому оригиналу, но выполнена из современных долговечных материалов — гранита и кварцита. Установлены новые опоры освещения, а информационные таблички продублированы на русском и башкирском языках. Уложено более 18 тысяч единиц новой брусчатки.

Для безопасности отдыхающих потоки разделили: среди лесного массива появились дополнительные пешеходные тропинки из лиственницы, а для бегунов — дорожки из резиновой крошки. Созданы две современные игровые площадки, включая инклюзивную зону и зону с батутами. На входах установлены качели с подсветкой. Построен амфитеатр со сценой для городских мероприятий. Восстановлены фонтаны — в новом прочтении они будут сопровождаться световыми и звуковыми эффектами и работать ежедневно до наступления минусовых температур.

По просьбе местных жителей, в том числе 93-летнего свидетеля истории парка, приглашенного на церемонию открытия, уникальные вековые сосны были сохранены в ходе стройки.

Временная рабочая группа Общественной палаты Башкирии, в которую вошли историки, общественные деятели, депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ, неравнодушные граждане и блогеры, контролировала проект с самого начала реконструкции.

Председатель Общественной палаты республики Энже Ахмадуллина отметила, что группа создавалась для того, чтобы жители могли подсказать, какие детали для них особенно важны. В частности, прозвучали предложения внедрить башкирскую идентичность в дизайн. Подрядчики прислушались — элементы национального стиля появились на светодиодной брусчатке.

— Подрядная организация ответственно подошла к ремонту: исторические элементы сохранены, но появились и новые решения, — заметила общественница. — Среди них — детская площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрена доступная среда для всех: каждая лестница снабжена пандусами.

Председатель палаты призналась, что парк ей особенно дорог, потому что в процессе работы она узнала много трогательных личных историй, связанных с этим местом. Она выразила уверенность, что обновленный парк станет точкой притяжения и местом для добрых встреч и событий.

На сегодняшний день все установленные ограждения являются стационарными, при этом парк останется свободным для входа — ворот и шлагбаумов не предусмотрено.

Фото: пресс-служба ОП РБ.