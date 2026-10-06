+10 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
6 Октября , 06:30

Обновлённый парк имени Ленина в Уфе откроют 9 октября

5 октября готовность объекта оценила временная рабочая группа Общественной палаты РБ, созданная по поручению главы Башкирии Радия Хабирова. Реконструкция длилась два года и практически завершена — подрядчики выходят на финишную прямую.

Добавить в предпочтительные источники Google
Обновлённый парк имени Ленина в Уфе откроют 9 октябряОбновлённый парк имени Ленина в Уфе откроют 9 октября
Обновлённый парк имени Ленина в Уфе откроют 9 октября

Представитель подрядной организации заверил, что все работы выполнены в срок. За это время в парке заменили инженерные сети, электричество и водоснабжение, проложили системы видеонаблюдения, высадили большое количество зеленых насаждений и смонтировали современный капельный полив.

При обновлении парка постарались сохранить его историческое наследие. Входная арка воссоздана по историческому оригиналу, но выполнена из современных долговечных материалов — гранита и кварцита. Установлены новые опоры освещения, а информационные таблички продублированы на русском и башкирском языках. Уложено более 18 тысяч единиц новой брусчатки.

Для безопасности отдыхающих потоки разделили: среди лесного массива появились дополнительные пешеходные тропинки из лиственницы, а для бегунов — дорожки из резиновой крошки. Созданы две современные игровые площадки, включая инклюзивную зону и зону с батутами. На входах установлены качели с подсветкой. Построен амфитеатр со сценой для городских мероприятий. Восстановлены фонтаны — в новом прочтении они будут сопровождаться световыми и звуковыми эффектами и работать ежедневно до наступления минусовых температур.

По просьбе местных жителей, в том числе 93-летнего свидетеля истории парка, приглашенного на церемонию открытия, уникальные вековые сосны были сохранены в ходе стройки.

Временная рабочая группа Общественной палаты Башкирии, в которую вошли историки, общественные деятели, депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ, неравнодушные граждане и блогеры, контролировала проект с самого начала реконструкции.

Председатель Общественной палаты республики Энже Ахмадуллина отметила, что группа создавалась для того, чтобы жители могли подсказать, какие детали для них особенно важны. В частности, прозвучали предложения внедрить башкирскую идентичность в дизайн. Подрядчики прислушались — элементы национального стиля появились на светодиодной брусчатке.

— Подрядная организация ответственно подошла к ремонту: исторические элементы сохранены, но появились и новые решения, — заметила общественница. — Среди них — детская площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрена доступная среда для всех: каждая лестница снабжена пандусами.

Председатель палаты призналась, что парк ей особенно дорог, потому что в процессе работы она узнала много трогательных личных историй, связанных с этим местом. Она выразила уверенность, что обновленный парк станет точкой притяжения и местом для добрых встреч и событий.

На сегодняшний день все установленные ограждения являются стационарными, при этом парк останется свободным для входа — ворот и шлагбаумов не предусмотрено.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru