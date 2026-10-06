Из Башкирии на срочную службу отправятся 3,5 тысячи призывников

Отправка призывников начнется 10 октября, сообщает пресс-служба Башвоенкомата. Сначала новобранцам предстоит освоить военную технику и получить военно-учетную специальность в «учебках», затем они пополнят войска Вооруженных Сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти.

Каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.

«Отдельно хочу подчеркнуть, что срок военной службы остается неизменным — один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Те же, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания» — подчеркнул военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич.

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