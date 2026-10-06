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Общество
6 Октября , 07:35

Из Башкирии на срочную службу отправятся 3,5 тысячи призывников

Во время осеннего призыва на военную службу отправятся более 3,5 тысячи новобранцев из Башкирии.

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Из Башкирии на срочную службу отправятся 3,5 тысячи призывниковИз Башкирии на срочную службу отправятся 3,5 тысячи призывников
Из Башкирии на срочную службу отправятся 3,5 тысячи призывников

Отправка призывников начнется 10 октября, сообщает пресс-служба Башвоенкомата. Сначала новобранцам предстоит освоить военную технику и получить военно-учетную специальность в «учебках», затем они пополнят войска Вооруженных Сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти.

Каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.

«Отдельно хочу подчеркнуть, что срок военной службы остается неизменным — один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Те же, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания» — подчеркнул военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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