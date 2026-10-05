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Общество
5 Октября , 08:36

В Башкирии права пациентов будут защищать сообща

2 октября в Уфе прокуратура республики, Общественная палата, минздрав и фонд «Социальная сфера» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь они будут вместе защищать права пациентов и развивать проект «ЗдравКонтроль».

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В Башкирии права пациентов будут защищать сообщаВ Башкирии права пациентов будут защищать сообща
В Башкирии права пациентов будут защищать сообща

Подписи поставили прокурор Иван Грибов, председатель Общественной палаты Энже Ахмадуллина, министр здравоохранения Айрат Рахматуллин и президент фонда Евгений Мартынов.

По словам Энже Ахмадуллиной, такая работа — не проверка с наказаниями, а помощь. Она помогает больницам и поликлиникам навести порядок в управлении и сделать правила оформления документов едиными. Соглашение также официально подтверждает, что Общественная палата участвует в проекте «ЗдравКонтроль».

Теперь стороны будут обмениваться информацией о нарушениях прав пациентов, которые выявляют через медицинские чаты «Здоровье» и ресурсы проекта. Если поступит сигнал о проблеме, о нем сообщат в прокуратуру и минздрав, а затем расскажут, какие меры приняли. Кроме того, для пациентов и врачей проведут семинары, конференции и встречи, чтобы люди лучше знали свои права и понимали, как устроена система здравоохранения. Общественники будут выезжать в медучреждения и проводить опросы. В государственных больницах появятся информационные стенды, а о результатах совместной работы будут рассказывать в СМИ. Стороны также займутся улучшением республиканских законов о здравоохранении.

Рабочую группу Общественной палаты Башкирии по проекту «ЗдравКонтроль» возглавляет Диана Фарахова, председатель комиссии по здравоохранению.

Фото Регины БАТТАЛОВОЙ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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