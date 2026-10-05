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Общество
5 Октября , 09:13

В Башкирии 650 педагогов вышли на пенсию досрочно

Всего пенсию сейчас получают 48 тысяч учителей, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Представители этой профессии имеют право оформить страховую пенсию по старости досрочно. Для этого им нужно иметь 25 лет педагогического стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом пенсия назначается через пять лет после выработки педстажа.

В список должностей, дающих право на досрочную пенсию, входят не только учителя, но и тьюторы, инструкторы по физкультуре, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Периоды работы в этих должностях также засчитываются в специальный стаж. Кроме этого, туда включаются периоды повышения квалификации, ежегодного оплачиваемого отпуска и нахождения на больничном.

Узнать информацию о своем стаже можно через портал госуслуг, запросив выписку из индивидуального лицевого счета.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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