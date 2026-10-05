В Башкирии 650 педагогов вышли на пенсию досрочно

Представители этой профессии имеют право оформить страховую пенсию по старости досрочно. Для этого им нужно иметь 25 лет педагогического стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом пенсия назначается через пять лет после выработки педстажа.

В список должностей, дающих право на досрочную пенсию, входят не только учителя, но и тьюторы, инструкторы по физкультуре, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Периоды работы в этих должностях также засчитываются в специальный стаж. Кроме этого, туда включаются периоды повышения квалификации, ежегодного оплачиваемого отпуска и нахождения на больничном.

Узнать информацию о своем стаже можно через портал госуслуг, запросив выписку из индивидуального лицевого счета.