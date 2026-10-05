Андрей Назаров встретился с сенатором Олегом Головым

На встрече обсудили вопросы взаимодействия между региональным парламентом и представителями региона в верхней палате российского парламента, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Как отметил Андрей Назаров, парламент республики и сенаторы работают в одной связке. Олег Голов в Совете Федерации отвечает за федеративное устройство, региональную политику и местное самоуправление — темы, которые находятся в фокусе внимания и депутатов Государственного Собрания — Курултая.

Также участники встречи обсудили продвижение законодательных инициатив Башкирии на федеральный уровень. Республика входит в число самых активных регионов по внесению проектов в Совет Федерации, для продолжения этой работы необходима постоянная связь с сенаторами.

Кроме того, спикер Госсобрания выразил уверенность, что сотрудничество продолжится, так как есть общая задача — чтобы инициативы республики доходили до федерального уровня и работали на людей.

Фото предоставлено пресс-службой Госсобрания — Курултая РБ.