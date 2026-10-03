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Общество
3 Октября , 05:51

В Стерлитамаке оштрафован заместитель главного врача больницы

Врач-руководитель оштрафован за нарушение при рассмотрении обращения пациента, сообщает прокуратура Стерлитамака.

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В Стерлитамаке оштрафован заместитель главного врача больницыВ Стерлитамаке оштрафован заместитель главного врача больницы
В Стерлитамаке оштрафован заместитель главного врача больницы

В мае местный житель направил в медицинское учреждение заявление о выдаче документов о состоянии его здоровья. Однако обращение пациента было оставлено без рассмотрения, ответ направлен лишь после вмешательства прокуратуры через три месяца с момента поступления в учреждение здравоохранения.

По инициативе надзорного ведомства заместитель главного врача городской больницы привлечен к административной ответственности по статье «нарушение порядка рассмотрения обращения граждан». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Фото: Розалия ХИСАЕВА.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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