В Уфе наградили лучших учителей Башкирии

В церемонии приняли участие первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев и министр просвещения Ильдар Мавлетбердин.

Обращаясь к педагогам, Урал Кильсенбаев подчеркнул их особую миссию.

«Учителя — не просто люди, которые дают знания, это люди, которые несут очень глубокую и правильную миссию для всего нашего общества. Верю, что наше будущее будет светлым благодаря таким энтузиастам, как наши учителя, — сказал он. — Уверен, что импульс, который мы получили от подписания указа президента Российской Федерации об особом статусе учителя и после принятия указа главы республики о повышении авторитета учителя, не будет временным, он будет постоянным и будет только нарастать, потому что мы прекрасно понимаем, что каждый из вас — это тот человек, который формирует наше настоящее и будущее. Вы закладываете чувство любви, чувство патриотизма, которое должно протянуться на целое поколение. Примите слова благодарности за миссию, которую вы несете».

Министр просвещения Ильдар Мавлетбердин также поздравил педагогов.

«Фундамент и каркас большой системы образования страны, экономики и государства невозможен был бы без вас, без учителей. Это колоссальный ежедневный труд. Зачастую преодоление родительского непонимания, зачастую даже борьба с потребительским отношением к педагогам. Очень хорошие слова я часто слышу от учителей: «Я прихожу в школу ради детей». И это действительно так, потому что дети всегда лучше родителей», — сказал министр.

В конкурсе педагогов имеют право участвовать учителя с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю и стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, для которых основным местом работы является общеобразовательная организация. Размер премии — 200 тысяч рублей.

Ежегодно квоту по количеству премий для Республики Башкортостан утверждает министерство просвещения Российской Федерации. В 2026 году количество премий для республики составило 39 как в 2024 и 2025 годах.

В этом году экспертная комиссия рассмотрела конкурсные материалы 143 участников, в том числе 53 из городской местности и 90 из сельской.

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям является самым популярным среди педагогов, поэтому учителя ежегодно активно принимают в нем участие.

Напомним, Башкирия вместе со всей страной встречает Большую учительскую неделю, которая проходит с 29 сентября по 5 октября. Она объединяет педагогов, воспитателей, руководителей образовательных организаций, советников по воспитанию, мастеров производства, преподавателей и студентов вузов, наставников — всех, кто работает в системе образования.

Неделя приурочена к трем праздникам: Дню учителя, Дню воспитателя и Дню среднего профессионального образования. В эти дни подводятся итоги ключевых всероссийских конкурсов: «Учитель года России», «Директор года России» и других.

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