В Башкирии работникам выплатили 209 миллионов рублей задержанной зарплаты

В сентябре были выявлены серьезные долги по зарплате в компаниях «Нефтегазстрой», «ТК «Ямал», «Служба технического заказчика», «Агидель Уфа». На первых двух предприятиях задолженность составила 139 млн рублей, из которых долг в 37 млн рублей установлен по результатам внеплановой проверки. На невыплату зарплаты на двух других предприятиях пожаловались работники: в СТЗ она составила 20 млн рублей, в «Агидель Уфа» — 25 млн рублей.

Машиностроительный завод «Агидель Уфа» был открыт три года назад, это совместный проект с белорусским холдингом. Задержки с зарплатой начались с мая нынешнего года, сейчас положенных выплат ждут 109 работников.

— По каждому такому факту мы принимаем комплекс мер реагирования. С начала года работникам уже выплачено 209 млн рублей задержанной зарплаты, — отметила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.