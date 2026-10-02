Уфа отметит День Республики: программа праздника

В этот день торжественно откроется обновленный парк имени Ленина. Кроме того, запланировано открытие памятника Мидхату Шакирову в сквере, названном в его честь. На Советской площади состоится посвящение школьников в «шаймуратовцы».

В День Республики, 11 октября, пройдет церемония возложения цветов к монументу Дружбы. Праздничные программы состоятся в саду имени Аксакова, на площади имени Серго Орджоникидзе, в парках «Демский», «Первомайский», «Волна», «Кашкадан», имени Ивана Якутова.

В парке имени Лесоводов Башкирии состоятся открытые соревнования по северной ходьбе «Быстрые башмачки».

С 10 по 12 октября Дворец борьбы примет мультитурнир по единоборствам «Кубок республик». В соревнованиях по борьбе корэш, борьбе на поясах, дзюдо и греко-римской борьбе примут участие 170 спортсменов из Башкирии и Узбекистана.