Радий Хабиров поздравил депутатов горсовета Уфы нового созыва с началом работы

«Уверен, что горсовет станет площадкой, где будут рассматриваться реальные дела и приниматься реальные решения — обязательно с опорой на мнение наших жителей», — подчеркнул Радий Хабиров.

Главной задачей руководитель региона назвал поддержку участников СВО и их семей. Также важно продолжить курс на развитие столицы, решение проблем с социальными объектами и инфраструктурой. В 2028 году Уфа примет саммит ШОС, и нужно серьезно готовиться к этому большому событию.

«Депутатский корпус вновь избрал Марата Васимова председателем горсовета. Он опытный руководитель, который достойно показал себя на этой должности. От души поздравляю Марата Васфиевича и желаю ему удачи. А всей управленческой команде — слаженной, спокойной и конструктивной работы на благо Уфы и уфимцев», — отметил Радий Хабиров.