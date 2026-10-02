+4 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
2 Октября , 09:52

Радий Хабиров поздравил депутатов горсовета Уфы нового созыва с началом работы

Глава республики принял участие в заседании городского совета.

Добавить в предпочтительные источники Google
Радий Хабиров ВК.Радий Хабиров ВК.
Фото:Радий Хабиров ВК.

«Уверен, что горсовет станет площадкой, где будут рассматриваться реальные дела и приниматься реальные решения — обязательно с опорой на мнение наших жителей», — подчеркнул Радий Хабиров.

Главной задачей руководитель региона назвал поддержку участников СВО и их семей. Также важно продолжить курс на развитие столицы, решение проблем с социальными объектами и инфраструктурой. В 2028 году Уфа примет саммит ШОС, и нужно серьезно готовиться к этому большому событию. 

«Депутатский корпус вновь избрал Марата Васимова председателем горсовета. Он опытный руководитель, который достойно показал себя на этой должности. От души поздравляю Марата Васфиевича и желаю ему удачи. А всей управленческой команде — слаженной, спокойной и конструктивной работы на благо Уфы и уфимцев», — отметил Радий Хабиров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru