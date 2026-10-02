Будущие офицеры из Уфимского университета подарили тепло обитателям «Именлека»

Курсанты не ограничились теплыми словами. Они помогли сотрудникам учреждения в ремонте мебели, а тем, кому трудно передвигаться самостоятельно, помогли добраться до актового зала, где состоялся праздничный концерт. В этот день будущие офицеры получили бесценную возможность лично пообщаться с людьми, чья жизнь была полна испытаний, и подарить им частичку душевного тепла, рассказали в пресс-службе вуза.

Геронтологический центр «Именлек» — особое место. Здесь живут пожилые люди и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию. В этом году учреждению исполняется 35 лет. Для студентов Военного учебного центра было особенно почетно поздравить его обитателей с этой датой, ведь звание будущего офицера — это не только боевая выучка, но и высокие человеческие качества.

«Для нас, как для будущих офицеров, такие мероприятия — не просто волонтерство, а часть воспитания, — поделились студенты. — Армия — это в первую очередь служение своему народу. Здесь мы воочию видим тех, ради чьего спокойствия и безопасности выбрали этот путь. Помочь пожилому человеку дойти до зала или починить стул — это та малость, которая для них значит очень много. Их благодарность и улыбки — лучшая награда».

Ректор УУНиТ Вадим Захаров высоко оценил инициативу студентов, подчеркнув ее важность для воспитания молодежи:

«Я горжусь нашими курсантами. Студентов ВУЦ часто воспринимают исключительно в военной форме, со строгой выправкой. Но в этот день они проявили себя как чуткие и неравнодушные люди, которые пришли пообщаться, помочь и подарить немного радости. Такие встречи стирают границы между поколениями. Уверен, студенты унесли из „Именлека“ не меньше, чем подарили, — бесценное чувство сопричастности и глубокое понимание того, что значит быть опорой для тех, кто в этом нуждается. Это и есть настоящее товарищество, которому мы учим в наших стенах, — ответственность не только перед Отечеством, но и перед конкретным человеком».

Фото: пресс-служба УУНиТ.