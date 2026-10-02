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Общество
2 Октября , 11:28

Будущие офицеры из Уфимского университета подарили тепло обитателям «Именлека»

В Международный день пожилых людей студенты Военного учебного центра УУНиТ навестили Республиканский геронтологический центр «Именлек». Их визит стал не просто формальным поздравлением, а настоящей акцией милосердия, наполненной заботой и вниманием к старшему поколению.

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Будущие офицеры из Уфимского университета подарили тепло обитателям «Именлека»Будущие офицеры из Уфимского университета подарили тепло обитателям «Именлека»
Будущие офицеры из Уфимского университета подарили тепло обитателям «Именлека»

Курсанты не ограничились теплыми словами. Они помогли сотрудникам учреждения в ремонте мебели, а тем, кому трудно передвигаться самостоятельно, помогли добраться до актового зала, где состоялся праздничный концерт. В этот день будущие офицеры получили бесценную возможность лично пообщаться с людьми, чья жизнь была полна испытаний, и подарить им частичку душевного тепла, рассказали в пресс-службе вуза.

Геронтологический центр «Именлек» — особое место. Здесь живут пожилые люди и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию. В этом году учреждению исполняется 35 лет. Для студентов Военного учебного центра было особенно почетно поздравить его обитателей с этой датой, ведь звание будущего офицера — это не только боевая выучка, но и высокие человеческие качества.

«Для нас, как для будущих офицеров, такие мероприятия — не просто волонтерство, а часть воспитания, — поделились студенты. — Армия — это в первую очередь служение своему народу. Здесь мы воочию видим тех, ради чьего спокойствия и безопасности выбрали этот путь. Помочь пожилому человеку дойти до зала или починить стул — это та малость, которая для них значит очень много. Их благодарность и улыбки — лучшая награда».

Ректор УУНиТ Вадим Захаров высоко оценил инициативу студентов, подчеркнув ее важность для воспитания молодежи:

«Я горжусь нашими курсантами. Студентов ВУЦ часто воспринимают исключительно в военной форме, со строгой выправкой. Но в этот день они проявили себя как чуткие и неравнодушные люди, которые пришли пообщаться, помочь и подарить немного радости. Такие встречи стирают границы между поколениями. Уверен, студенты унесли из „Именлека“ не меньше, чем подарили, — бесценное чувство сопричастности и глубокое понимание того, что значит быть опорой для тех, кто в этом нуждается. Это и есть настоящее товарищество, которому мы учим в наших стенах, — ответственность не только перед Отечеством, но и перед конкретным человеком».

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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