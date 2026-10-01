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Общество
1 Октября , 12:25

В Башкирии в День пожилых семь групп отправились в туры по региону

В рамках проекта «Башкирское долголетие. Туризм» семь групп пенсионеров-участников уехали первого октября в однодневные туры по республике.

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В Башкирии в День пожилых семь групп отправились в туры по регионуВ Башкирии в День пожилых семь групп отправились в туры по региону
В Башкирии в День пожилых семь групп отправились в туры по региону

Всего в поездки отправились более трехсот человек. В маршрут входит заповедник «Мурадымовское ущелье», который расположен на территории Кугарчинского и Зилаирского районов (с посещением вольеров с зубрами), село Кушнаренково, город Бирск, мавзолей Тура-хана в Чишминском районе, родник Красный ключ в Нуримановском районе, Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь в Благовещенском районе, город Стерлитамак и геопарк «Торатау».

По словам министра предпринимательства и туризма РБ Светланы Верещагиной, проекты «Башкирское долголетие» и «Башкирско-белорусское долголетие» стали по-настоящему народными. За время их работы в путешествиях побывали более 68 тысяч человек.

«В День пожилых людей особенно приятно, что мы дарим старшему поколению возможность увидеть родной край и открыть для себя Беларусь. Обязательно продолжим развивать эти программы», — подчеркнула министр.

Накануне Дня пожилых людей в Международном аэропорту «Уфа» состоялась встреча и отправка участников проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм». Программа тура «Белорусская неделя» включает посещение Минска, этнографического комплекса «Дудутки», Мирского и Несвижского замков, мемориального комплекса «Хатынь».

Среди «серебряных» путешественников в Минск отправилась Нурия Ависовна Цыпленкова, которая отметит свой день рождения в Беларуси. По ее словам, они с мужем давно планировали эту поездку. А когда выяснилось, что день рождения Нурии Ависовны совпадает с временем путешествия, очень обрадовались.

«Наши туристы благодарны руководству Башкортостана за поддержку прямого авиасообщения между Минском и Уфой. А также за программу, позволяющую пенсионерам познакомиться с культурой, историей и особенностями современного уклада жизни нашей страны. Мы, в свою очередь, стараемся не только сделать реализацию этого проекта доступной, но и расширить его вариативность и привлекательность в будущем», — отметил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ) в Беларуси Филипп Гулый.

Напомним, что проект «Башкирское долголетие. Туризм» реализуется с 2020 года для граждан от 55 лет. Он предусматривает бесплатные однодневные туры по достопримечательностям республики и крупные событийные мероприятия. С 2020 по 2025 год в проекте приняли участие более 64 тысяч человек.

Проект «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» действует с 2023 года. За период до 2025 года в поездках в Беларусь приняли участие свыше трех тысяч человек.

Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Подробная информация о проектах «Башкирское долголетие. Туризм» и «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» размещена на официальных сайтах.

Фото: сайт pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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