В Башкирии скоростной интернет станет доступен для дальних районов

Расширить интернет-сеть поручил глава республики Радий Хабиров. Теперь взамен устаревшего ADSL будет установлена современная оптика GPON со скоростью от 300 Мбит в секунду.

В итоге почти 21 тысяча жителей республики сможет пользоваться цифровыми сервисами – от дистанционного обучения до телемедицины.

Развитие связи идет поэтапно: в 2022 году оптика была проведена в 272 населенных пунктах, в 2024-м – в 24. На сегодняшний день широкополосным доступом пользуются жители более чем трех тысяч населенных пунктов региона.

Более подробно о том, как развивается цифровая инфраструктура в республике можно узнать на сайте минцифры РБ.

Фото: канал МАХ портала «Объясняем. Башкортостан».