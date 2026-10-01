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Общество
1 Октября , 12:40

В Башкирии скоростной интернет станет доступен для дальних районов

В рамках проекта «Доступный интернет» до конца текущего года скоростной интернет проведут в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Учалинском и Хайбуллинском районах, сообщает портал «Объясняем. Башкортостан».

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В Башкирии скоростной интернет станет доступен для дальних районовВ Башкирии скоростной интернет станет доступен для дальних районов
В Башкирии скоростной интернет станет доступен для дальних районов

Расширить интернет-сеть поручил глава республики Радий Хабиров. Теперь взамен устаревшего ADSL будет установлена современная оптика GPON со скоростью от 300 Мбит в секунду.

В итоге почти 21 тысяча жителей республики сможет пользоваться цифровыми сервисами – от дистанционного обучения до телемедицины.

Развитие связи идет поэтапно: в 2022 году оптика была проведена в 272 населенных пунктах, в 2024-м – в 24. На сегодняшний день широкополосным доступом пользуются жители более чем трех тысяч населенных пунктов региона.

Более подробно о том, как развивается цифровая инфраструктура в республике можно узнать на сайте минцифры РБ.

Фото: канал МАХ портала «Объясняем. Башкортостан».

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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