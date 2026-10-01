Телезрителям Башкирии покажут программу о детях бойцов

На телеканале БСТ состоится премьера благотворительной программы «Матур фатир». Проект призван поддержать детей бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба телеканала.

Для отбора участников телеканал провел конкурс видеороликов «Мой папа» («Минең атайым»), в котором приняли участие около 50 детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Оценивали работы конкурсное жюри, включая председателя Союза журналистов РБ Вадута Исхакова, главного редактора БСТ Гаухар Батталову, продюсера телепроекта Ларису Рамазанову.

По итогам конкурса было определено 10 победителей, которым телеканал подарил полный ремонт детских комнат. В итоге было отремонтировано 12 помещений, а помощь получили 25 детей. В рамках проекта произведены замена полов и потолков, отделка стен, закупка новой мебели, штор и текстиля.

На основе отснятого во время ремонтных работ материала подготовлен цикл из 10 передач.

Премьерный выпуск программы «Матур фатир» выйдет в эфир на БСТ 6 октября 2026 года в 20:30. В дальнейшем новые выпуски будут выходить в эфир по вторникам.

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Фото: Азамат ДАЯНОВ, Ринат КАШАПОВ.