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Общество
1 Октября , 12:54

Смотровая площадка в парке Уфы признана одной из лучших в стране

Демский парк Уфы вошел в число призеров конкурса минстроя России.

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Смотровая площадка в парке Уфы признана одной из лучших в странеСмотровая площадка в парке Уфы признана одной из лучших в стране
Смотровая площадка в парке Уфы признана одной из лучших в стране

В Москве на всероссийском форуме по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России» объявили итоги конкурса «Лучший нетиповой МАФ» (малые архитектурные формы). Второе место в номинации «Большой МАФ» заняла смотровая площадка «Гнездо», расположенная в Демском парке Уфы. Об этом сообщает МАХ-канал «Башкортостан сегодня».

Ранее, в 2000 году, году местный умелец создал в парке арт-объект «Кувшин» — насыпь в виде сосуда с живым деревом внутри. На общественных обсуждениях местные жители попросили его сохранить. Позднее «Кувшин» преобразовался в смотровую площадку и стал излюбленным местом горожан.

Фото: МАХ-канал «Башкортостан сегодня».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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