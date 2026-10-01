Общественная палата Башкирии провела диалоговые площадки в двух муниципалитетах

Родники получат цифровые «паспорта»

Главной экологической новацией встречи в селе Архангельское стала идея цифровизации родников. Ее представила экоактивист, волонтер СВО и журналист Гузель Хамитова. Она предложила создать интерактивную карту источников, каждый из которых получит свой «паспорт». Рядом с родниками планируется разместить информационные стенды с данными о химическом составе воды и содержании микроэлементов.

По замыслу автора, оцифровка позволит решить сразу несколько задач: вести экологический мониторинг и предотвращать загрязнение источников, сохранять питьевые ресурсы, развивать экотуризм и повышать информированность населения.

Рита Некрасова поддержала инициативу и предложила внедрить эту практику по всей республике. Она подчеркнула, что состав воды в каждом роднике уникален, поэтому при выборе источника важно учитывать индивидуальные особенности здоровья. По ее мнению, Архангельский район не случайно стал площадкой для такого проекта: здесь много чистых и живописных родников, часть из которых имеет статус памятников природы или благоустроена для местных жителей и туристов. Общественница отметила, что неравнодушие жителей — важная основа проекта, но ему необходима поддержка ученых, экологов и профильного ведомства.

Обращения жителей взяты на контроль

Председатель Общественной палаты Архангельского района Венер Мунасыпов отчитался о работе за первое полугодие. Палата провела мониторинги безопасности детских площадок, лагерей, школьных автобусов и готовности образовательных учреждений к учебному году. Отдельное внимание уделялось соблюдению запретов на продажу алкоголя несовершеннолетним.

На встрече также поднимались вопросы организации вывоза твердых коммунальных отходов, состояния контейнерных площадок и увеличения численности диких животных вблизи населенных пунктов. Все обращения взяты на контроль для дальнейшей проработки с профильными ведомствами.

Кумертау: от проблем ЖКХ до благодарностей

30 сентября аналогичная площадка прошла в Кумертау. Горожане обсудили взаимодействие с управляющими компаниями, качество дорог возле детских садов, лекарственное обеспечение и уборку мусора. Часть обращений передана на дальнейшую проработку. В ходе встречи Диана Фарахова вручила благодарственные письма активным участникам общественной жизни города.

Общественная палата Кумертау подвела итоги первого полугодия. Проведено пять мониторингов, включая проверку детских площадок, пришкольных лагерей, готовности школ к учебе и состояния городского пруда. Палата также активно участвует в реализации национальных проектов и патриотическом воспитании молодежи.

«Забота о будущем» стартует в октябре

В тот же день в администрации Кумертау с участием Дианы Фараховой состоялось рабочее совещание по социальному проекту «Забота о будущем», направленному на укрепление репродуктивного здоровья молодежи. В рамках подготовки к запуску утвержден перечень площадок для медицинских осмотров, согласован график работы и распределены зоны ответственности. В этом году мероприятия проекта пройдут с 7 по 9 октября.

Фото администрации ГО г.Кумертау.