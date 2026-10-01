Глава Башкирии поздравил пенсионеров региона с Днём пожилых людей

По словам автора поста, данный проект – один из любимых в регионе. Начиная работать с ним, никто даже не предполагал, что он станет таким популярным и даст столько хороших отзывов. На сегодняшний день в проекте уже приняли участие более 70 тысяч возрастных жителей республики.

Накануне Дня пожилых в уфимском аэропорту приземлился очередной пассажирский лайнер из Беларуси, на борту которого домой прибыла группа «серебряных» туристов. А новая группа тем же рейсом улетела в дружественную нам страну.

Как отметил Радий Хабиров, путешествия внутри республики также пользуются большим спросом. Например, в первый день октября сразу семь групп пенсионеров-участников проекта «Башкирское долголетие» отправились в туристические поездки по региону. В том числе, чтобы своими глазами увидеть башкирских зубров, обитающих на территории Мурадымовского ущелья.

«Первого октября весь мир отмечает День пожилых людей. Мне хочется от всей души пожелать нашим бабушкам, дедушкам, родителям крепкого здоровья и долгих лет жизни. Чтобы они всегда чувствовали заботу и теплое отношение своих близких. Также хочу поблагодарить наших взрослых за их мудрость и любовь. И приглашаем всех пенсионеров республики, у которых есть силы и желание, присоединиться к нашей программе», – сказал Радий Хабиров.

Фото: канал МАХ главы РБ.