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Общество
1 Октября , 08:06

Башкирия вышла в лидеры по числу участков с установленными границами

Республика лидирует среди регионов страны по доле земельных участков с установленными границами.

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Башкирия вышла в лидеры по числу участков с установленными границамиБашкирия вышла в лидеры по числу участков с установленными границами
Башкирия вышла в лидеры по числу участков с установленными границами

В Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) по республике содержится информация о 1 693 489 земельных участках, сообщает пресс-служба правительства РБ. Из них границы установлены у 97,7 процента объектов, и лишь 38 659 участков (2,3 процента) не имеют точных координат. Этот лучший показатель в ПФО и в целом по стране.

— Достижение показателя в 97,7 процента земельных участков с установленными границами — это результат целенаправленной работы по повышению качества данных ЕГРН, — отметил замруководителя Росреестра РБ Марат Мирзаянов. — Вступление в силу с 1 марта 2025 года положений федерального закона, запрещающих сделки с участками без четких границ, сделало межевание не просто рекомендацией, а обязательным условием защиты имущественных прав граждан.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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