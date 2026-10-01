Башкирия вышла в лидеры по числу участков с установленными границами

В Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) по республике содержится информация о 1 693 489 земельных участках, сообщает пресс-служба правительства РБ. Из них границы установлены у 97,7 процента объектов, и лишь 38 659 участков (2,3 процента) не имеют точных координат. Этот лучший показатель в ПФО и в целом по стране.

— Достижение показателя в 97,7 процента земельных участков с установленными границами — это результат целенаправленной работы по повышению качества данных ЕГРН, — отметил замруководителя Росреестра РБ Марат Мирзаянов. — Вступление в силу с 1 марта 2025 года положений федерального закона, запрещающих сделки с участками без четких границ, сделало межевание не просто рекомендацией, а обязательным условием защиты имущественных прав граждан.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.