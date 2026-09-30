В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани

Вечером у деревни Тикеево стражи порядка остановили автомобиль «Хендай Крета» под управлением 36-летнего мужчины, вместе с которым ехал 33-летний пассажир. При разговоре оба явно нервничали и на вопросы полицейских отвечали уклончиво.

При осмотре легковушки под пассажирским сиденьем был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком массой около одного килограмма.

Стражи порядка установили, что мужчины прибыли из Сызрани. Недалеко от места задержания в лесу забрали партию наркотиков, которую в последующем планировали сбыть дозами через тайники на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит лишение свободы сроком до 20 лет.