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Общество
30 Сентября , 04:41

В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков выявили злоумышленников с крупной партией «синтетики» в Иглинском районе, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

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В Башкирии задержали двух наркокурьеров из СызраниВ Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани
В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани

Вечером у деревни Тикеево стражи порядка остановили автомобиль «Хендай Крета» под управлением 36-летнего мужчины, вместе с которым ехал 33-летний пассажир. При разговоре оба явно нервничали и на вопросы полицейских отвечали уклончиво.

При осмотре легковушки под пассажирским сиденьем был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком массой около одного килограмма.

Стражи порядка установили, что мужчины прибыли из Сызрани. Недалеко от места задержания в лесу забрали партию наркотиков, которую в последующем планировали сбыть дозами через тайники на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани
В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани
В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани
В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани
В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани
В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани
В Башкирии задержали двух наркокурьеров из Сызрани
Автор:Артур СМОЛОВ
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