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Общество
30 Сентября , 12:04

В Башкирии приняты дополнительные меры защиты промышленных площадок

Глава Башкирии Радий Хабиров и заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Александр Тихонов провели заседание регионального оперативного штаба. Были рассмотрены вопросы усиления защиты промышленных предприятий, а также объектов инфраструктуры и ЖКХ.

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В Башкирии приняты дополнительные меры защиты промышленных площадокВ Башкирии приняты дополнительные меры защиты промышленных площадок
В Башкирии приняты дополнительные меры защиты промышленных площадок

В работе штаба приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители оперативных служб. Они озвучили промежуточные результаты выполнения планов по обеспечению безопасности производств и коммунальных организаций.

Рассмотрели и ход подготовки специалистов регионального подразделения БАРС по противодействию террористическим атакам с использованием беспилотников.

По итогам обсуждения подготовлено решение оперативного штаба по дополнительным мерам защиты промышленных площадок и инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба администрации главы Республики Башкортостан.

Фото: пресс-служба администрации главы Республики Башкортостан.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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