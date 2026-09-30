В Башкирии приняты дополнительные меры защиты промышленных площадок

В работе штаба приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители оперативных служб. Они озвучили промежуточные результаты выполнения планов по обеспечению безопасности производств и коммунальных организаций.

Рассмотрели и ход подготовки специалистов регионального подразделения БАРС по противодействию террористическим атакам с использованием беспилотников.

По итогам обсуждения подготовлено решение оперативного штаба по дополнительным мерам защиты промышленных площадок и инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба администрации главы Республики Башкортостан.

Фото: пресс-служба администрации главы Республики Башкортостан.