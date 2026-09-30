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Общество
30 Сентября , 05:38

В Башкирии подвели итоги летней оздоровительной кампании

И.о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев рассказал в своих соцсетях об итогах летней смены в детских лагерях.

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В Башкирии подвели итоги летней оздоровительной кампанииВ Башкирии подвели итоги летней оздоровительной кампании
В Башкирии подвели итоги летней оздоровительной кампании

Этим летом в республике работали 1 939 детских лагерей, где отдохнули более 200 тысяч детей. Для лечения и наблюдения за ребятами были привлечены порядка 600 специалистов из 63 медицинских организаций. Конкретная медицинская помощь понадобилась 1 855 детям.

При этом, по данным и.о. премьер-министра, инфекционная обстановка оставалась благополучной. Всего зарегистрировано 17 случаев инфекционных заболеваний, не было вспышек кишечных инфекций и случаев присасывания клещей. Ни один лагерь не был закрыт.

Вместе с тем проверки выявили и проблемные моменты. Среди них — вопросы калорийности и соблюдения меню, а также качество обработки территорий от насекомых и грызунов.

Александр Шельдяев поручил министерству торговли уделить особое внимание горячему питанию детей и соблюдению всех требований. Министерству просвещения совместно с муниципалитетами и лагерями — заранее провести необходимые профилактические обработки территорий к следующему сезону.

Фото: страница Александра Шельдяева в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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