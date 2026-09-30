Участковый из Башкирии вошёл в тройку лучших по России

Финальные испытания состоялись в городе Барнауле Алтайского края. На завершающий этап конкурса съехались победители региональных отборов со всей страны.

«Для Валерия Минликаева данный успех стал закономерным результатом многолетней добросовестной службы и высокого доверия жителей его административного участка — райцентра и деревни Старые Калтасы. Они не раз писали в местную газету добрые отзывы о своем участковом. Рассказывали о его неформальном отношении к работе, искреннем участии в судьбах людей, а также помощи в трудных житейских ситуациях», — отметили в пресс-службе республиканского ведомства.

Коллеги рассказали, что Валерий Минликаев родом из деревни Старотураево Калтасинского района. Среднее образование получил в Краснохолмской средней школе №1. С 2004 по 2006 годы проходил срочную службу старшим водолазом в морских частях пограничных войск.

Демобилизовавшись, подал заявление о приеме на работу в милицию. Начинал младшим сержантом в патрульно-постовой службе, затем служил помощником оперативного дежурного. В 2014 году окончил Уфимский юридический институт и был назначен участковым уполномоченным одного из крупных участков Калтасинского района.

В зону его ответственности входят нижние улицы райцентра, деревни Старые Калтасы, Калмаш, Тукраново и Суваляш, где проживают свыше 3 200 человек. По словам самого Валерия Минликаева, его работа требует постоянного общения с людьми. Он участвует в сельских сходах, школьных собраниях, проводит с населением профилактические беседы о мошеннических схемах и ликбез на законодательные темы. Жена у него педагог Калтасинской средней школы № 1, вместе они воспитывают двоих сыновей.

Войти в тройку лучших по стране в своей профессии, конечно, хорошо. Но призеру почивать на лаврах некогда, поскольку он участник второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2026». И ему предстоит ответственная задача — представлять Калтасинский район на региональном уровне.

Напомним, что этот конкурс проводится МВД России в тринадцатый раз. Его цель — укрепить доверие населения к сотрудникам полиции. Финал «Народного участкового — 2026» пройдет в третьей декаде октября (голосование и подведение итогов завершатся в ноябре). В нем примут участие победители региональных этапов. Лучшего участкового страны выберут по результатам финальных испытаний и подсчета голосов.