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Общество
29 Сентября , 12:51

Жителям Башкирии рассказали, как присоединиться к домовому чату в МАХ

С 1 сентября домовые чаты в мессенджере МАХ стали обязательными для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

Жителям Башкирии рассказали, как присоединиться к домовому чату в МАХЖителям Башкирии рассказали, как присоединиться к домовому чату в МАХ
Жителям Башкирии рассказали, как присоединиться к домовому чату в МАХ

В министерстве ЖКХ Башкирии объяснили необходимость данной меры. Дело в том, что обращения, поданные через чат-бот «Госуслуги Дом», который в том числе является администратором в домовом чате, или через мобильное приложение, регистрируются в ГИС ЖКХ и автоматически поступают в личный кабинет управляющей организации. За отсутствие обязательного домового чата или неразмещение в нем необходимой информации управляющей организации может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

  1. Если в вашем доме уже есть чат в МАХ, найдите официальный чат-бот «Госуслуги Дом» через поиск по пользователям или среди участников домового чата и проверьте синюю галочку в профиле.
  2. Если вы еще не в чате, установите приложение «Госуслуги Дом».
  3. Авторизуйтесь через учетную запись Госуслуг.
  4. На главном экране вашего личного кабинета найдите раздел «Домовой чат».
  5. Перейдите в него, и вы попадете в официальный домовой чат на платформе МАКС.

Скачать приложение «Госуслуги Дом» можно по ссылке. Найдите здесь чат своего дома и добавляйтесь к нему.

Фото: министерство ЖКХ РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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