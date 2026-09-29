Жителям Башкирии рассказали, как присоединиться к домовому чату в МАХ

В министерстве ЖКХ Башкирии объяснили необходимость данной меры. Дело в том, что обращения, поданные через чат-бот «Госуслуги Дом», который в том числе является администратором в домовом чате, или через мобильное приложение, регистрируются в ГИС ЖКХ и автоматически поступают в личный кабинет управляющей организации. За отсутствие обязательного домового чата или неразмещение в нем необходимой информации управляющей организации может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Если в вашем доме уже есть чат в МАХ, найдите официальный чат-бот «Госуслуги Дом» через поиск по пользователям или среди участников домового чата и проверьте синюю галочку в профиле. Если вы еще не в чате, установите приложение «Госуслуги Дом». Авторизуйтесь через учетную запись Госуслуг. На главном экране вашего личного кабинета найдите раздел «Домовой чат». Перейдите в него, и вы попадете в официальный домовой чат на платформе МАКС.

Скачать приложение «Госуслуги Дом» можно по ссылке. Найдите здесь чат своего дома и добавляйтесь к нему.

Фото: министерство ЖКХ РБ.