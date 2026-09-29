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Общество
29 Сентября , 07:57

Владимир Путин наградил чиновника, директора и рабочих из Башкирии

Президент России удостоил государственных наград жителей Башкирии, сообщает официальный сайт Кремля.

Владимир Путин наградил чиновника, директора и рабочих из БашкирииВладимир Путин наградил чиновника, директора и рабочих из Башкирии
Владимир Путин наградил чиновника, директора и рабочих из Башкирии

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетными грамотами президента России награждены заместитель руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан Михаил Койда и старший наладчик станков и манипуляторов с программным управлением республиканского научно-производственного предприятия «Буринтех» Сергей Петриков.

Благодарность президента России объявлена исполнительному директору ООО «Нижнетатьинская птицефабрика» Наилю Рахимову и слесарю-оператору ООО «Нижнетатьинская птицефабрика» Алексею Шамтиеву.

Фото: Kremlin.ru.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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