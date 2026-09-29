В Башкирии продлят налоговые льготы для ИТ-компаний

Вопрос рассмотрели на заседании под председательством и. о. премьер-министра Александра Шельдяева, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— До 2030 года продлена сниженная ставка налога на прибыль для IT-компаний, — отметил Шельдяев. — Регионам рекомендовано рассмотреть возможность применения аналогичных мер в рамках упрощенной системы налогообложения. В ряде субъектов такие льготы действуют до 2030-2031 годов и могут быть предоставлены на постоянной основе. В республике с 2022 года введены льготные ставки по упрощенной системе налогообложения для аккредитованных IT-компаний. По данным УФНС РБ, число организаций, воспользовавшихся этой мерой поддержки, выросло с 75 до 113 — то есть более чем в полтора раза.

В свою очередь, министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин доложил, что количество ИТ-компаний в регионе за пять лет увеличилось с трех тысяч до пяти тысяч. Средняя зарплата в этой сфера за указанный период выросла с 78 тысяч до 122 тысяч рублей.

По итогам заседания министерству цифрового развития совместно с министерством финансов поручено проработать вопрос о возможности продления срока действия налоговой льготы для IT-компаний до 2030 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.