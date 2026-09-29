+14 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
29 Сентября , 13:08

В Башкирии продлят налоговые льготы для ИТ-компаний

В правительстве республики рассмотрели вопрос о налоговой льготе для ИТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН).

В Башкирии продлят налоговые льготы для ИТ-компанийВ Башкирии продлят налоговые льготы для ИТ-компаний
В Башкирии продлят налоговые льготы для ИТ-компаний

Вопрос рассмотрели на заседании под председательством и. о. премьер-министра Александра Шельдяева, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— До 2030 года продлена сниженная ставка налога на прибыль для IT-компаний, — отметил Шельдяев. — Регионам рекомендовано рассмотреть возможность применения аналогичных мер в рамках упрощенной системы налогообложения. В ряде субъектов такие льготы действуют до 2030-2031 годов и могут быть предоставлены на постоянной основе. В республике с 2022 года введены льготные ставки по упрощенной системе налогообложения для аккредитованных IT-компаний. По данным УФНС РБ, число организаций, воспользовавшихся этой мерой поддержки, выросло с 75 до 113 — то есть более чем в полтора раза.

В свою очередь, министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин доложил, что количество ИТ-компаний в регионе за пять лет увеличилось с  трех тысяч до пяти тысяч. Средняя зарплата в этой сфера за указанный период выросла с 78 тысяч до 122 тысяч рублей.

По итогам заседания министерству цифрового развития совместно с министерством финансов поручено проработать вопрос о возможности продления срока действия налоговой льготы для IT-компаний до 2030 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru