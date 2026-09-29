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Общество
29 Сентября , 13:50

В Башкирии оргкомитет обсудил программу мероприятий к Дню республики

В Уфе на заседании оргкомитета под председательством исполняющего обязанности руководителя администрации главы Башкирии Искандера Ахметвалеева участники обсудили программу мероприятий к Дню Республики Башкортостан, которые состоятся с 9 по 11 октября.

В Башкирии оргкомитет обсудил программу мероприятий к Дню республикиВ Башкирии оргкомитет обсудил программу мероприятий к Дню республики
В Башкирии оргкомитет обсудил программу мероприятий к Дню республики

Главные торжества пройдут в Уфе. Начнутся они с посвящения учащихся в «шаймуратовцы», в котором принимает участие глава Башкирии Радий Хабиров. Церемония традиционно проходит в День республики на Советской площади, где учеников со всего региона принимают в специализированные классы имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Ребята произносят клятву. Затем участники специальной военной операции передают отрядам знамена и торжественным маршем новое пополнение шаймуратовцев проходит по площади.

Еще одно традиционное событие в честь праздника, которое проводит руководитель региона Радий Хабиров – это вручение федеральных и республиканских госнаград.  Высокими орденами, медалями, почетными грамотами и званиями, как правило, отмечают выдающихся жителей республики за особые профессиональные заслуги. В список награждаемых вошли и трудовые династии.

Торжественное собрание, посвященное Дню республики, состоится в Государственном концертном зале «Башкортостан». В фойе будет организована экспозиция в честь праздника, а после торжественной части гостей ждет концерт с участием заслуженных артистов республики, известных вокальных и хореографических коллективов.

Особенностью торжества этого года станет открытие памятника первому секретарю Башкирского обкома КПСС Мидхату Шакирову. Церемония приурочена к данному празднику и в свое время была инициирована ветеранами госслужбы и местными жителями. Идею поддержало руководство республики. Рядом с монументом разбит сквер. Событие состоится в парке имени Ленина, который откроется после масштабной реконструкции. Гостей ожидает сюрприз: теперь в парковой зоне есть кафе, масса новомодных активностей для детей и подростков, а еще – музыкальные фонтаны со световыми эффектами.

Как отметили участники оргкомитета, парк лучше посещать вечером, чтобы в полной мере получить вау-эффект от иллюминации и светового шоу. Здесь же организаторы подготовили для посетителей еще одну концертную программу с участием популярной группы.

Помимо ключевых событий праздника, уфимцев и гостей столицы ожидают и другие мероприятия: ярмарки, выставки, выступления любимых артистов, интересные встречи.

Фото: сайт glavarb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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