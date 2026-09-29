+19 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
29 Сентября , 08:29

Радий Хабиров встретился с гендиректором Фонда Тимченко

Глава Башкирии провел рабочую встречу с руководителем Благотворительного фонда Геннадия Тимченко Галиной Лапоновой.

Радий Хабиров встретился с гендиректором Фонда ТимченкоРадий Хабиров встретился с гендиректором Фонда Тимченко
Радий Хабиров встретился с гендиректором Фонда Тимченко

Встреча состоялась сегодня, 29 сентября, сообщил Радий Хабиров в соцсетях. Обсуждались итоги деятельности Фонда в Башкирии за три года и планы на будущее.

«За три года Благотворительный фонд Геннадия Тимченко поддержал в нашей республике около 50 проектов на десятки миллионов рублей, — написал руководитель региона. — При его участии в городах и районах республики удалось реализовать самые разные инициативы, направленные прежде всего на развитие детей и подростков».

Радий Хабиров отметил, что в Башкирии традиционно сильный некоммерческий сектор, есть много неравнодушных людей, которые по зову сердца готовы помогать другим.

«Наши социально ориентированные НКО традиционно активно показывают себя во многих грантовых конкурсах, — добавил глава РБ. — И Фонд Тимченко здесь не исключение — в 2026 году республика вошла в тройку лидеров по числу поданных заявок».

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru