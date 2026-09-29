Радий Хабиров встретился с гендиректором Фонда Тимченко

Встреча состоялась сегодня, 29 сентября, сообщил Радий Хабиров в соцсетях. Обсуждались итоги деятельности Фонда в Башкирии за три года и планы на будущее.

«За три года Благотворительный фонд Геннадия Тимченко поддержал в нашей республике около 50 проектов на десятки миллионов рублей, — написал руководитель региона. — При его участии в городах и районах республики удалось реализовать самые разные инициативы, направленные прежде всего на развитие детей и подростков».

Радий Хабиров отметил, что в Башкирии традиционно сильный некоммерческий сектор, есть много неравнодушных людей, которые по зову сердца готовы помогать другим.

«Наши социально ориентированные НКО традиционно активно показывают себя во многих грантовых конкурсах, — добавил глава РБ. — И Фонд Тимченко здесь не исключение — в 2026 году республика вошла в тройку лидеров по числу поданных заявок».

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.