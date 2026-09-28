В Уфе прошёл рейд по клубам и барам

Сотрудники полиции проверили развлекательные заведения в Кировском и Ленинском районах Уфы, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Всего стражи порядка заглянули «на огонек» примерно в 20 клубов и баров.

В ходе рейда было изъято и направлено на экспертизу около 70 бутылок со спиртным без акцизных марок.Также зафиксированы случаи продажи алкоголя без соответствующей лицензии.

Кроме того, полицейские выявили шесть несовершеннолетних, находившихся в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых. На их законных представителей составлены административные протоколы.

Фото предоставлено пресс-службой МВД РБ.