В Башкирии состоится акция «Мыльный бум»

Организаторы мероприятия – Детский благотворительный фонд «С любовью», АНО «МногодетОК», Российские студенческие отряды Башкортостана (РСО). Собранные товары передаются в учреждения интернатного типа, организациям, которые занимаются реабилитацией детей с инвалидностью, и тем, кто поддерживает такие семьи.

В прошлом году в мероприятии приняли участие жители 17 городов и 23 районов Башкирии. В том числе 140 школ, а также детские сады, колледжи и вузы. Для детей-сирот, детей в замещающих семьях, детей из малообеспеченных и многодетных семей было собрано свыше 25 тысяч наименований различной продукции.

Сегодня инициаторы приглашают школы и гимназии, колледжи и высшие учебные заведения, детские сады, социальные учреждения, организации и компании бизнеса региона принять участие в акции и на своих площадках провести сбор бытовой химии. Для этого необходимо заявить о своем намерении и представить организацию, заполнив анкету на странице https://clck.ru/3W9dHP.

Организаторы предоставляют участникам мероприятия информационные материалы, плакат акции, обеспечивают координацию и сопровождение на всех этапах. По окончании вручают благодарственное письмо каждой организации-участнику, а также сертификат координатору акции от учреждения.

Для проведения акции участникам необходимо разместить ящик для сбора и плакат у себя в учреждении, назначить ответственного координатора, вести учет полученных товаров, а затем передать собранное в Фонд или дождаться вывоза (по договоренности).

Собирают шампуни, гели для душа, мыло, зубные пасты и щетки, стиральные порошки, средства для мытья посуды, чистящие средства и другую бытовую химию.

Фото: иллюстрация Детского благотворительного форда «С любовью».